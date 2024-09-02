Именно благодаря этому видео она получает 100 тысяч долларов (примерно 4,1 миллиона гривен) ежемесячно.

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По словам автора контента, это "самые легкие деньги", которые она когда-либо зарабатывала. По словам блогера, контент монетизируется различными способами, в частности благодаря платной подписке, а также выплатам за реализацию желаний поклонников.

Например, если кто-то из зрителей просит записать, как она ест определенное блюдо специально для него. Необычная услуга стоит от 100 до 1000 долларов (от 4,1 до 41,1 тысячи гривен). Во время записи женщина использует очень чувствительный микрофон (для ASMR), поэтому зрители могут услышать буквально каждый звук. Это их успокаивает и помогает расслабиться.

Эти видео о еде очень весело снимать. Мы просто устанавливаем камеру и показываем, как едим в течение одного или двух часов. Бывает немного грязно, ведь фрукты невероятно липкие, но конечный результат того стоит. Если честно, я никогда не думала, что буду зарабатывать на жизнь тем, что буду есть фрукты на камеру, но вот мы здесь,

– делится инфлюенсерка.

Женщина уверяет, что стремится постоянно развиваться. Ее "большая цель" – создать много интересного и разнообразного контента, который станет успешным в социальных сетях.