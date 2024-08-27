На знак подяки компанія подарувала йому презент, який радше засмутив та обурив його.
Цікаво Руйнування стереотипів: як жінки в Україні опановують "чоловічі" професії
Керівники Burger King вручили йому скромний подарунок на чергову річницю працевлаштування:
- рюкзак з квитком у кіно,
- чашку Starbucks,
- цукерки й шоколадку.
Який подарунок отримав чоловік / Фото tmz
Одна з його доньок була вкрай розчарована цим презентом й започаткувала благодійний збір на платформі GoFundMe. В описі дівчина зазначила, що її батько своєю невпинною працею допоміг чотирьом дітям закінчити середню школу та коледж. На диво, за цей час Сирені вдалось зібрати чимало суму – 459 800 доларів, що значно перевищує початкову мету – 200 доларів.
Як ці гроші допомогли йому змінити життя
За ці кошти Кевін придбав чорно-сріблястий фургон для приготування їжі приблизно за 20 тисяч. Нова кухня на колесах повністю укомплектована всім необхідним, зокрема духовкою і фритюрницею. Тепер чоловік заснував власний ресторанчик швидкого харчування.
Чоловік придбав фургон / Фото tmz
Співробітник фастфуду та його донька, яка пройшла навчання у французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, почали з базового меню — гамбургерів та хот-догів.
Цікаво! Попри свою підприємницьку діяльність, Форд залишається відданим працівником Burger King, але планує вийти на пенсію в травні 2025 року, на 30-ту річницю роботи в компанії.