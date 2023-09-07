Ви будете шоковані, але жінка здає в оренду половину свого власного матраца для спання.

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Вона вважає, що це – "майбутнє для власників нерухомості", і цей варіант ідеально підходить для неї. Крім того, вона радіє, що "ніколи не залишається сама".

Такий бізнес ідеально підходить для тих, хто може емоційно відокремитися та спати поруч з іншою людиною абсолютно з повагою і без будь-яких зобов'язань. Це ідеальна ситуація, особливо якщо ви надаєте перевагу спілкуванню перед фізичною близькістю,

– пояснила жінка.

Імовірно, це не найбезпечніший спосіб заробляти гроші. Тож, більшості людей він не підійде. Але австралійська підприємниця стверджує, що це – її унікальна справа. На щастя, її першим клієнтом була особа, яку вона вже знала, і це допомогло розвинути її бізнес.

"Бути підприємцем – це вже самотня дорога. Тому чому спати самотньо, якщо можна спати разом з кимось і при цьому заробляти гроші, навіть уві сні?, – заявила вона.

Раніше ми писали про стримера, який за ніч заробив 16 тисяч доларів. Він просто дозволив глядачам спостерігати за тим, як він намагається заснути. Розвага для аудиторії полягала в тому, щоб будити Енді: кожен раз, коли хтось донатив йому, стримера приголомшували гучні крики та звук будильника. В ту ніч він так і не зімкнув очей – донати звалювалися на нього через кожні кілька хвилин.

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