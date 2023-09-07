Вы будете в шоке, но женщина сдает в аренду половину своего собственного матраса для спания.

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Она считает, что это – "будущее для владельцев недвижимости", и этот вариант идеально подходит для нее. Кроме того, она радуется, что "никогда не остается сама".

Такой бизнес идеально подходит для тех, кто может эмоционально обособиться и спать рядом с другим человеком абсолютно с уважением и без каких-либо обязательств. Это идеальная ситуация, особенно если вы предпочитаете общение перед физической близостью,

– объяснила женщина.

Вероятно, это не самый безопасный способ зарабатывать деньги. Так что большинству людей он не подойдет. Но австралийская предпринимательница утверждает, что это ее уникальное дело. К счастью, ее первым клиентом была личность, которую она уже знала, и это помогло развить ее бизнес.

"Быть предпринимателем – это уже одинокий путь. Поэтому почему спать одиноко, если можно спать вместе с кем-то и при этом зарабатывать деньги, даже во сне?", – заявила она.

Раньше мы писали о стримере, который за ночь заработал 16 тысяч долларов. Он просто позволил зрителям наблюдать за тем, как он пытается уснуть. Развлечение для аудитории заключалось в том, чтобы будить Энди: каждый раз, когда кто-то донатив ему, стримера ошеломляли громкие крики и звук будильника. В ту ночь он так и не сомкнул глаз – донаты сваливались на него через каждые несколько минут.

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