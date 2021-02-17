Зарабатывать деньги во сне – это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, сняв себя во сне и позволив зрителям беспокоить будильниками и фальшивым собачьим лаем, стример Twitch получил 16 тысяч долларов.

"Стриминговые видео во сне", во время которых зрители просто наблюдают за тем, как спит человек, стали обычным явлением на популярных сайтах стриминговых видео. Не в пугающем или сексуальном контексте, а в забавно-бытовом. Asian Andy, 26-летний парень из Лос-Анджелеса – стример Twitch, который зарабатывает тысячи долларов небольшими усилиями – просто тем, что спит во время прямых трансляций.

Читайте также В смартфонах появится "пьяный" режим: он убережет от необдуманных сообщений и расходов

За одну ночь Энди заработал 16 тысяч долларов, просто позволив зрителям наблюдать за тем, как он пытается заснуть. Развлечение для аудитории заключалась в том, чтобы будить Энди: каждый раз, когда кто-то донатил ему, стримера оглушали громкие крики и звук будильника. В ту ночь он так и не сомкнул глаз – донаты сваливались на него через каждые несколько минут.

Парень начал делать такой контент просто со скуки. Теперь у него 40 000 подписчиков в твиттере и инстаграме и миллион на ютубе.

Спасибо вам большое. Раньше я водил Uber за 16 долларов в час!

– сказал Энди в конце стрима на Twitch, который позже разместил на YouTube.