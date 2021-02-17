Стример за ночь заработал 16 тысяч долларов: транслировал себя во сне, а зрители его будили
Зарабатывать деньги во сне – это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но, сняв себя во сне и позволив зрителям беспокоить будильниками и фальшивым собачьим лаем, стример Twitch получил 16 тысяч долларов.
Источник:LAD bible
"Стриминговые видео во сне", во время которых зрители просто наблюдают за тем, как спит человек, стали обычным явлением на популярных сайтах стриминговых видео. Не в пугающем или сексуальном контексте, а в забавно-бытовом. Asian Andy, 26-летний парень из Лос-Анджелеса – стример Twitch, который зарабатывает тысячи долларов небольшими усилиями – просто тем, что спит во время прямых трансляций.
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За одну ночь Энди заработал 16 тысяч долларов, просто позволив зрителям наблюдать за тем, как он пытается заснуть. Развлечение для аудитории заключалась в том, чтобы будить Энди: каждый раз, когда кто-то донатил ему, стримера оглушали громкие крики и звук будильника. В ту ночь он так и не сомкнул глаз – донаты сваливались на него через каждые несколько минут.
Парень начал делать такой контент просто со скуки. Теперь у него 40 000 подписчиков в твиттере и инстаграме и миллион на ютубе.
Спасибо вам большое. Раньше я водил Uber за 16 долларов в час!
– сказал Энди в конце стрима на Twitch, который позже разместил на YouTube.
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