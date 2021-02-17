Стример за ніч заробив 16 тисяч доларів: транслював себе уві сні, а глядачі його будили
Заробляти гроші уві сні – це занадто добре, щоб бути правдою. Але, знявши себе уві сні та дозволивши глядачам турбувати будильниками і фальшивим собачим гавкотом, стример Twitch отримав 16 тисяч доларів.
Джерело:LAD bible
"Стримінгові відео уві сні", під час яких глядачі просто спостерігають за тим, як спить людина, стали звичайним явищем на популярних сайтах стримінгових відео. Не в лякаючому або сексуальному контексті, а в кумедно-побутовому. Asian Andy, 26-річний хлопець з Лос-Анджелеса – стример Twitch, який заробляє тисячі доларів невеликими зусиллями – просто тим, що спить під час прямих трансляцій.
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За одну ніч Енді заробив 16 тисяч доларів, просто дозволивши глядачам спостерігати за тим, як він намагається заснути. Розвага для аудиторії полягала в тому, щоб будити Енді: кожен раз, коли хтось донатив йому, стримера приголомшували гучні крики та звук будильника. В ту ніч він так і не зімкнув очей – донати звалювалися на нього через кожні кілька хвилин.
Хлопець почав робити такий контент просто з нудьги. Тепер у нього 40 000 підписників в твіттері та інстаграмі й мільйон на ютубі.
Дякую вам дуже. Раніше я водив Uber за 16 доларів на годину!
– сказав Енді в кінці стріму на Twitch, який пізніше розмістив на YouTube.
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