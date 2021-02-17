Заробляти гроші уві сні – це занадто добре, щоб бути правдою. Але, знявши себе уві сні та дозволивши глядачам турбувати будильниками і фальшивим собачим гавкотом, стример Twitch отримав 16 тисяч доларів.

"Стримінгові відео уві сні", під час яких глядачі просто спостерігають за тим, як спить людина, стали звичайним явищем на популярних сайтах стримінгових відео. Не в лякаючому або сексуальному контексті, а в кумедно-побутовому. Asian Andy, 26-річний хлопець з Лос-Анджелеса – стример Twitch, який заробляє тисячі доларів невеликими зусиллями – просто тим, що спить під час прямих трансляцій.

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За одну ніч Енді заробив 16 тисяч доларів, просто дозволивши глядачам спостерігати за тим, як він намагається заснути. Розвага для аудиторії полягала в тому, щоб будити Енді: кожен раз, коли хтось донатив йому, стримера приголомшували гучні крики та звук будильника. В ту ніч він так і не зімкнув очей – донати звалювалися на нього через кожні кілька хвилин.

Хлопець почав робити такий контент просто з нудьги. Тепер у нього 40 000 підписників в твіттері та інстаграмі й мільйон на ютубі.

Дякую вам дуже. Раніше я водив Uber за 16 доларів на годину!

– сказав Енді в кінці стріму на Twitch, який пізніше розмістив на YouTube.