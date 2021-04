Американка відрощувала нігті майже 30 років. Проте врешті-решт вирішила, що прийшов час для ідеального манікюру.

Аянна Вільямс з Хьюстону, штат Техас, США, володарка світового рекорду Гіннесса за найдовші нігті на руках у жінок. Вперше вона була занесена до Книги рекордів Гіннесса у 2018 році – загальна довжина її нігтів складала майже 518 сантиметрів.

На манікюр тоді їй знадобилося понад 20 годин. Згодом Аянна побила свій власний рекорд з новою довжиною 733,55 сантиметра. Хоча надзвичайна довжина означала труднощі при виконанні навіть повсякденних завдань, рекордсменку це ніколи не зупиняло.

Проте Аянна Вільямс вирішила нарешті "відпустити" свої нігті. Вона обстригла їх після майже 30 років вирощування та догляду за ними.

З нігтями або без них я все одно буду королевою. Не мої нігті роблять мене, я роблю свої нігті!,

– поділилася враженнями рекордсменка.



Американка відрощувала нігті майже 30 років / Фото Guinness world records

Американка не стригла нігті з початку 90-х років. Як повідомляє Книга рекордів Гіннесса, доктор Еллісон Рідінджер з клініки Trinity Vista Dermatology відрізала нігті Аянни за допомогою обертового леза, вимірявши їх в останній раз. Це було "емоційне, гірко-солодке прощання".

Діти підходять до мене і питають: "Це твої нігті?!" І я кажу "Так". А потім я запитую у них: "Скільки тобі років?" І вони кажуть: "Мені десять або мені сім", а я кажу: "Вгадайте, скільки моїм нігтям? Їм 28 – 29 років! Вони старші за вас!,

– жартує Аянна.



Нігті Аянни відрізали за допомогою обертового леза / Фото Guinness world records

Нігті Аянни передадуть виставці Ripley's Believe It or Not! музею в Орландо, штат Флорида.

Я відрощувала нігті ось уже кілька десятиліть. Я готова до нового життя. Я знаю, що буду сумувати за ними, але це саме той час – їм потрібно йти,

– сказала Аянна.



Нігті передадуть виставці Ripley's Believe It or Not! музею в Орландо, Флорида / Фото Guinness world records

