Американка отращивала ногти почти 30 лет. Однако в конце концов решила, что пришло время для идеального маникюра.

Айянна Уильямс из Хьюстона, штат Техас, США, обладательница мирового рекорда Гиннесса за самые длинные ногти на руках у женщин. Впервые она была занесена в Книгу рекордов Гиннесса в 2018 году – общая длина ее ногтей составляла почти 518 сантиметров.

На маникюр тогда ей понадобилось более 20 часов. Впоследствии Айянна побила свой собственный рекорд с новой длиной 733,55 сантиметра. Хотя необычайная длина означала трудности при выполнении даже повседневных задач, рекордсменку это никогда не останавливало.

Однако Айянна Уильямс решила наконец "отпустить" свои ногти. Она остригла их после почти 30 лет выращивания и ухода за ними.

С ногтями или без них я все равно буду королевой. Не мои ногти делают меня, я делаю свои ногти!,

– поделилась впечатлениями рекордсменка.



Американка отращивала ногти почти 30 лет / Фото Guinness world records

Американка не стригла ногти с начала 90-х годов. Как сообщает Книга рекордов Гиннесса, доктор Эллисон Ридинджер из клиники Trinity Vista Dermatology отрезала ногти Айянны с помощью вращающегося лезвия, измерив их в последний раз. Это было "эмоциональное, горько-сладкое прощание".

Дети подходят ко мне и спрашивают: "Это твои ногти?!" И я говорю "Да". А потом я спрашиваю у них: "Сколько тебе лет?" И они говорят: "Мне десять или мне семь", а я говорю: "Угадайте, сколько моим ногтям? Им 28 – 29 лет! Они старше вас!,

– шутит Айянна.



Ногти Айянны отрезали с помощью вращающегося лезвия / Фото Guinness world records

Ногти Айянны передадут выставке Ripley's Believe It or Not! музея в Орландо, штат Флорида.

Я отращивала ногти вот уже несколько десятилетий. Я готова к новой жизни. Я знаю, что буду скучать по ним, но это именно то время – им нужно идти,

– сказала Айянна.



Ногти передадут выставке Ripley's Believe It or Not! музей в Орландо, Флорида / Фото Guinness world records

