У Греції жінка влаштовувала підпали, щоб пофліртувати з пожежниками

Правоохоронці затримали 44-річну палійку з Греції за те, що вона навмисно і неодноразово влаштовувала пожежі. Її засудили до 36 місяців тюремного ув'язнення та штрафу.

Жінка пояснила свої дії, але її аргументи не були переконливими.

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Навіщо жінка зчиняла пожежі

Жінка зізналася, що вона влаштувала пожежу, бо сподівалася пофліртувати з пожежниками, які кинуться гасити полум'я. Жінка мріяла познайомитися з чоловіком у формі.

Слід зазначити, що внаслідок цих пожеж постраждали лише невеликі ділянки землі, оскільки рятувальники відреагували на них оперативно.

Яке покарання світить жінці

Як повідомили у місцевому пожежному департаменті, ймовірну винуватицю пожеж заарештували 26 серпня 2024 року. Небезпечне захоплення жінки призвело до виникнення двох лісових пожеж.

Зазначається, що жінка є громадянкою Греції та несе відповідальність за умисні підпали.