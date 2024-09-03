Женщина объяснила свои действия, но ее аргументы не были убедительными.
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Зачем женщина устраивала пожары
Женщина призналась, что она устроила пожар, потому что надеялась пофлиртовать с пожарными, которые бросятся тушить пламя. Женщина мечтала познакомиться с мужчиной в форме.
Следует отметить, что в результате этих пожаров пострадали лишь небольшие участки земли, поскольку спасатели отреагировали на них оперативно.
Какое наказание светит женщине
Как сообщили в местном пожарном департаменте, вероятную виновницу пожаров арестовали 26 августа 2024 года. Опасный захват женщины привел к возникновению двух лесных пожаров.
Отмечается, что женщина является гражданкой Греции и несет ответственность за умышленные поджоги.