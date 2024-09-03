В конце концов, семья была уличена в мошенничестве после того, как инцидент сняли на видео.

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Произошло это в ресторане Puerto Chale в Гвадалахаре, Мексика. Семья начала скандалить с официантами ресторана из-за таракана, которого они якобы нашли в заказанных ими блюдах. Семья мошенников обещала не поднимать скандал, если ресторан согласится не брать с них деньги за еду.

Хотя администрация ресторана была обескуражена инцидентом, поскольку в заведении очень строгая гигиеническая политика, она решила удовлетворить требования посетителей, во избежание ненужного скандала. Однако, как только семья ушла, они проверили камеры наблюдения и нашли доказательства того, что все это было спланировано заранее.

Что показали записи с камер

На кадра с камер видеонаблюдения видно, как белокурая женщина достала из своей сумочки небольшой контейнер и высыпала его содержимое на тарелки на столе. Таракан внутри не хотел выпадать из контейнера, поэтому женщина взяла вилку и силой вытолкала насекомое наружу.

Сегодня у нас был неприятный опыт. Люди принесли таракана и посадили его на одну из наших тарелок. Потом они пожаловались одному из наших официантов, шумели, чтобы привлечь внимание, чтобы мы не выставили им счет. В конце концов, они заказали все с собой,

– говорится в заявлении ресторана.

Пользователи X выступили с обвинениями в адрес мексиканской семьи в том, что они обманули несколько ресторанов в Гвадалахаре, используя ту же тактику.