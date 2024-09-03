Зрештою, сім'я була викрита в шахрайстві після того, як інцидент зняли на відео.

Дивіться також Робота мрії: жінка їсть на камеру шашлики й заробляє шалені гроші

Сталося це у ресторані Puerto Chale у Гвадалахарі, Мексика. Родина почала скандалити з офіціантами ресторану через таргана, якого вони нібито знайшли в замовлених ними стравах. Сім'я шахраїв обіцяла не здіймати скандал, якщо ресторан погодиться не брати з них гроші за їжу.

Хоча адміністрація ресторану була збентежена інцидентом, оскільки в закладі дуже сувора гігієнічна політика, вона вирішила задовольнити вимоги відвідувачів, щоб уникнути непотрібного скандалу. Однак, щойно сім'я пішла, вони перевірили камери спостереження і знайшли докази того, що все це було сплановано заздалегідь.

Що показали записи з камер

На кадра з камер відеоспостереження видно, як білява жінка дістала зі своєї сумочки невеликий контейнер і висипала його вміст на тарілки на столі. Тарган всередині не хотів випадати з контейнера, тому жінка взяла виделку і силою виштовхала комаху назовні.

Сьогодні у нас був неприємний досвід. Люди принесли таргана і посадили його на одну з наших тарілок. Потім вони поскаржилися одному з наших офіціантів, галасували, щоб привернути увагу, щоб ми не виставили їм рахунок. Зрештою, вони замовили все з собою,

– мовиться у заяві ресторану.

Користувачі X виступили зі звинуваченнями на адресу мексиканської сім'ї в тому, що вони ошукали декілька ресторанів у Гвадалахарі, використовуючи ту ж тактику.