Цю знахідку вона виявила під час прибирання будинку до Різдва. Вона була приголомшена, коли побачила, що виграла близько 110 000 доларів.
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З'ясувалося, що невідома жінка з Магдебурга грала в лотерею у лютому 2021 року. Вона поклала білет до шухляди столу і зовсім забула про нього.
Чи вдалося жінці отримати приз
Представники лотереї повідомили, що на момент отримання білет був у ідеальному стані. Жінці також пощастило, оскільки призи, виграні 2021 року, можна забрати до 31 грудня 2024 року.
Я не можу в це повірити. Це схоже на відкриття забутого скарбу,
– сказала переможниця.
Також вона поділилася, що частину коштів планує витратити на відпустку.
Цікаво, що не менше пощастило і чоловіку з Північної Кароліни. Він виграв у лотерею не один, а цілих 2 рази! Сталося це випадково, через помилку продавця. Відомо, що чоловік купував квиток, однак продавець магазина випадково надрукував йому 2 квитки з однаковими номерами.