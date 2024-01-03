Тімоті Емерік з Гарнера сказав представникам лотереї Північної Кароліни, що купував квиток на розіграш Powerball.

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Однак продавець магазина випадково надрукував йому 2 квитки з однаковими номерами.

Джентльмен у магазині помилився, тож я просто вирішив купити обидва,

– згадав Емерік.

Обидва квитки принесли чоловіку по 100 000 доларів. Емерік сказав, що один із призів дістанеться його братові.

"Я завжди казав, що якщо виграю, то поділюся з ним", – додав він.

За словами переможця, його брат точно заслужив приз, адже протягом багатьох років, він був поруч та допомагав. Емерік сказав, що приз, який він зберігає, піде на оплату рахунків.

Раніше ми писали про 65-річного чоловіка з Чернівців, якому наснився сон про виграш шаленого призу у лотерею. Зрештою, сон виявився віщим.