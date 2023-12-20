Сталося це 17 грудня 2023 року. Переможцем став 65-річний чоловік, на ім'я Дмитро.

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Цікаво, що перед цим чоловіку наснився пророчий сон, що він виграв у "Лото-Забава" велику суму.

Звісно уві сні це був не джекпот, але я пам'ятаю, що весь сон я був дуже щасливим. Мені дуже хотілося, щоб цей сон був віщим – так і сталося. З того моменту мені стало дуже щастити, але весь час не вистачало якоїсь однієї цифри, щоб виграти великий приз,

– розповів переможець.

Як пенсіонеру вдалося виграти

Але цього разу удача була на його боці. Про виграш щасливець дізнався переглядаючи запис прямого ефіру.

"У мене було шість білетів. У перших чотирьох були дрібні виграші. Коли я почав закреслювати числа у п'ятому білеті, я одразу зрозумів, що щось буде, адже один за одним я закреслив всі числа. Проте я не повірив власним очам, вирішив ще раз пересвідчитися, що я мільйонер і звірити номер виграшного білета з тим, що озвучив ведучий", – сказав Дмитро.

Він додав, що зрадів так, що йому довелося міряти тиск. Відомо, що виграшний білет пенсіонер купив 13 грудня всього за 25 гривень. Пенсіонер бере участь у "Лото-Забава" вже 19 років, але це перший великий приз, який йому підкорився.

Раніше ми писали про 53-річного чоловіка з Полтави. Він вже вдруге став переможцем у лотереї. Цього разу йому пощастило виграти 190 000 гривень.

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