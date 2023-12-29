Однак таку велику суму він не отримав одразу. Йому виплатили лише 200 тисяч доларів.

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У чому причина

Річ у тім, що американець обрав варіант ануїтету (отримання 20 щорічних платежів), а не одноразову суму. Відтак він отримав свій перший платіж у розмірі 200 000 доларів.

Цікаво! Магазин також отримає частину виграшу з бонусом у розмірі 40 000 доларів за продаж квитка.

Куди щасливчик витратить гроші

Чоловік розповів представникам лотереї, що він планує побудувати нерухомість для оренди на гроші, які приніс додому. У чоловіка вже є земля під забудову.

Раніше ми писали про 65-річного пенсіонера з Чернівців, якому наснився сон про виграш шаленого призу у лотерею. Зрештою, сон виявився віщим.