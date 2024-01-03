Люди у мережі одразу ж вибухнули обуренням, адже будинок зовсім не схожий на той, що може собі дозволити пересічна людина.

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Який вигляд має будинок

З'ясувалося, що наречена автора відео, яку звати Сем, захотіла, аби їх першим майном був "середньостатистичний будинок", як у її батьків. Чоловік був шокований і намагався довести нареченій, що не всі люди жили так, як вона.

У будинку її батьків, на думку дівчини, не було нічого особливого. Лише:

5 спалень;

3 ванні кімнати;

кілька віталень,

гвинтові сходи,

бар,

акваріум,

висококласний холодильник із трьома різними видами льоду та кухонний острів.

Сем тривалий час вважала, що всі люди живуть у таких умовах.

Наступного разу, коли ти скажеш, що хочеш, аби твій перший будинок був "такий звичайний", як у твоєї мами, будь ласка, пам'ятай, Семе, ти не росла, як ми всі,

– сказав він у кінці відео.

Що було всередині будинку: дивіться відео

Ролик став мегавірусним, набравши 20,5 мільйона переглядів за 2 дні. Він також отримав понад 27 000 коментарів, які відображали різні погляди на будинок і те, що він говорив про рівень багатства його власників.

Раніше пранкер та тіктокер вирішив пожартувати та обклеїв кожен міліметр будинку своїх батьків подарунковою обгорткою. На такий крок він пішов, коли його батьки та сестри залишили його самого вдома на 5 днів.

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