Суперечки в соцмережах почалися після того, як користувач із нікнеймом unseenillusions опублікував відповідне відео у тіктоці.

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У чому суть оптичної ілюзії

На оприлюдненому знімку одні бачать тюк сіна, інші впевнені, що це тінь, а треті стверджують, що бачать яму в землі.



На стоп-кадрі зображено фотографію тюка сіна / Фото з тіктока @unseenillusions

Чому виникли суперечки

Річ у тім, що людський мозок може дивитися на речі або зображення по-різному, формуючи різне сприйняття під кожним кутом. Часто поєднання кольору, світла та візерунків можуть обдурити наш мозок і змусити його сприймати те, чого немає. У мережі було багато схожих зображень, коли людина не могла остаточно визначитися, що на ньому показано.

Найяскравіший приклад – це фото "сукні, яка розірвала інтернет", що стало вірусним у 2015 році. Знаменитості, включно з Кім Кардаш'ян, Каньє Вестом, Джастіном Бібером і Тейлор Свіфт, активно сперечалися в соцмережах, щоб з'ясувати, якого ж кольору вона насправді.

Зверніть увагу! Насправді ж на стоп-кадрі зображено фотографію тюка сіна, ідеально замаскованого на пасовищі.

Оптичні ілюзії завжди захоплюють нашу увагу і розкривають приховані риси нашого характеру. Завдяки ним ми можемо краще пізнати себе. Якщо ви хочете дізнатися, наскільки ви авантюрні, перейдіть за посиланням.