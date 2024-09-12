Жінка розповіла, що одного дня разом із собакою гуляла стежкою в парку Cedarwood у Волтемі.

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Саме там вона натрапила на коло із соснових шишок, викладених як мандала.

Це коло з повторюваним малюнком. Їх виготовлення – це медитація. Я не знаю, чи приходить художник і перевіряє їх, але я – так. Я хочу робити по знімку на день доти, доки його там не залишиться,

– розповіла вона.

Американка розмістила фотографію соснового каміння в місцевій групі у фейсбуці, що викликало у коментаторів безліч теорій, включно з інопланетною активністю і сатанинськими ритуалами.

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Зейтуні сказала, що, найімовірніше, коло з шишок – це чийсь художній проєкт, можливо, студента прилеглого Університету Брандейса.

"Я не вірю в інопланетян і вже точно не вірю в сатанинський ритуал. Тут навіть немає місця, де можна було б встати. Я ціную те, що хтось витратив значну кількість часу на його створення і поставив його на краю стежки", – сказала американка.

Цікаво! Останнім часом шишки нерідко використовують як декор для саду та клумб. Вони також можуть стати прикрасою вазонів через свій цікавий зовнішній вигляд.