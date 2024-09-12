Женщина рассказала, что однажды вместе с собакой гуляла по тропинке в парке Cedarwood в Уолтеме.

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Именно там она наткнулась на круг из сосновых шишек, выложенных как мандала.

Это круг с повторяющимся рисунком. Их изготовление – это медитация. Я не знаю, приходит ли художник и проверяет их, но я – да. Я хочу делать по снимку в день до тех пор, пока его там не останется,

– рассказала она.

Американка разместила фотографию соснового камня в местной группе в фейсбуке, что вызвало у комментаторов множество теорий, включая инопланетную активность и сатанинские ритуалы.

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Зейтуни сказала, что, вероятнее всего, круг из шишек – это чей-то художественный проект, возможно, студента близлежащего Университета Брандейса.

"Я не верю в инопланетян и уж точно не верю в сатанинский ритуал. Здесь даже нет места, где можно было бы встать. Я ценю то, что кто-то потратил значительное количество времени на его создание и поставил его на краю тропы", – сказала американка.

Интересно! В последнее время шишки нередко используют как декор для сада и клумб. Они также могут стать украшением вазонов из-за своего интересного внешнего вида.