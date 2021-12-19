Американка регулярно отримує посилки з ліками. Тож Дебора нічого не запідозрила, коли отримала декілька дивних коробок. Але всередині виявилися не медикаменти, а шість Nintendo Switch.

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Як виявилося, доставники переплутали адресу, і насправді консолі повинні були опинитися в магазині Target, який розташований навпроти будинку жінки. Дебора навіть не подумала залишити їх собі, а спробувала передати їх в пункт призначення.

Я подумала, що було б непогано подарувати їх моїм онукам, але це було б неправильно. Ось чому ми намагаємося їх повернути,

– розповіла Дебора.

Через кілька днів в гості до Дебори завітали співробітники Target. Американка подумала, що нарешті вони заберуть консолі. Проте на неї очікував сюрприз – керівництво магазину відмовилося приймати Nintendo Switch. Замість цього жінці подякували за правильний вчинок і повідомили, що вона може просто зберегти консолі та подарувати їх своїм онукам або будь-кому ще.

Від імені Target і вашого місцевого магазину Target на тій же вулиці ми хочемо передати їх вам для передачі вашим онукам або кому завгодно. Від щирого серця Target дуже пишається тим, що робить це за вас, і ми хочемо подякувати вам,

– сказали представники Target.