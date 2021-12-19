Американка регулярно получает посылки с лекарствами. Поэтому Дебора ничего не заподозрила, когда получила несколько странных коробок. Но внутри оказались не медикаменты, а шесть Nintendo Switch.

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Как оказалось, доставщики перепутали адрес, и на самом деле консоли должны были оказаться в магазине Target, который расположен напротив дома женщины. Дебора даже не подумала оставить их себе, а попыталась передать их в пункт назначения.

Я подумала, что было бы неплохо подарить их моим внукам, но это было бы неправильно. Вот почему мы пытаемся вернуть их,

– рассказала Дебора.

Через несколько дней в гости к Деборе пожаловали сотрудники Target. Американка подумала, что наконец-то они заберут консоли. Однако ее ожидал сюрприз – руководство магазина отказалось принимать Nintendo Switch. Вместо этого женщину поблагодарили за правильный поступок и сообщили, что она может просто сохранить консоли и подарить их своим внукам или кому-то еще.

От имени Target и вашего местного магазина Target на той же улице мы хотим передать их вам для передачи вашим внукам или кому угодно. От всей души Target очень гордится тем, что делает это за вас, и мы хотим поблагодарить вас,

– сказали представители Target.