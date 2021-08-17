222 тостери замість 2

Тоді вона й усвідомила, що неправильно ввела кількість, і тричі натиснула "2". Жінка одразу ж звернулася до компанії-продавця, але там сказали, що не можуть прийняти замовлення назад. Тож Бетті довелося забрати усі тостери собі.

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Жінка випадково замовила 222 тостери / Фото Бетті Сваффер

Я ледве не втратила свідомість. Я подумала: "Що ми будемо робити з усіма цими тостерами? Це ж аптека",

– поділилася Бетті Сваффер.

Труднощі були навіть з розміщенням стількох коробок у невеличкому приміщенні. Жінка складала їх усюди, де лише було вільне місце. Але головною проблемою було продати їх. Бетті розповіла що такі речі дуже рідко купують в аптеці – навіть 2 тостери можуть цілий рік припадати пилом на полиці.

Саме тому вона вирішила знизити ціну удвічі та написати про те, що велика партія тостерів по 13,99 долара розпродається в аптеці. Як не дивно, але це спрацювала. Місцеві мешканці розкупили усі пристрої практично за день. "Тут неймовірна спільнота і неймовірні люди", – із вдячністю сказала Бетті Сваффер.



Бетті Сваффер продала усі тостери за пів ціни / Фото CBC Canada

Жінка каже, що ця ситуація стала хорошим уроком для неї. Відтепер вона буде уважніше ставитися до покупок в інтернеті.

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