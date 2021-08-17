222 тостера вместо 2

Тогда она и поняла, что неправильно ввела количество, и трижды нажала "2". Женщина сразу же обратилась к компании-продавцу, но там сказали, что не могут принять заказ обратно. Поэтому Бетти пришлось забрать все тостеры себе.

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Женщина случайно заказала 222 тостера / Фото Бетти Сваффер

Я едва не потеряла сознание. Я подумала: "Что мы будем делать со всеми этими тостерами? Это же аптека",

– поделилась Бетти Сваффер.

Трудности были даже с размещением стольких коробок в небольшом помещении. Женщина разложила их везде, где только было свободное место. Но главной проблемой было продать их. Бетти рассказала что такие вещи очень редко покупают в аптеке – даже 2 тостера могут целый год пылиться на полке.

Именно поэтому она решила снизить цену вдвое и написать о том, что большая партия тостеров по 13,99 доллара распродается в аптеке. Как ни странно, но это сработало. Местные жители раскупили все приборы буквально за день. "Здесь невероятное сообщество и невероятные люди", – с благодарностью сказала Бетти Сваффер.



Бетти Сваффер продала все тостеры за пол цены / Фото CBC Canada

Женщина говорит, что эта ситуация стала хорошим уроком для нее. Теперь она будет внимательнее относиться к покупкам в интернете.

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