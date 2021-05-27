Жінка викинула лотерейний білет на 1 000 000 доларів у смітник: як вона його повернула

Дива трапляються власники магазину в американському штаті Массачусетс перевірили і повернули відвідувачці лотерейний білет, який вона помилково викинула. Він виявився виграшним і приніс жінці величезний джекпот – 1 мільйон доларів.

Лія Роуз Фієга придбала білет "миттєвої" лотереї Diamond Millions за 30 доларів у магазині Lucky Stop. Американка поспішала на роботу, тому прямо на місці стерла захисне поле, але їй здалося, що білет "не схожий на виграшний". Жінка віддала білет назад, щоб його викинули.

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Білет пролежав за прилавком 10 днів, аж поки Абхі Шах, син власників магазину, не звернув на нього увагу. "Одного вечора я переглядав білети зі смітника і помітив, що вона не повністю стерла номер. Я подряпав цифру, і там був 1 мільйон доларів", – розповів він.



Абхі Шах, який знайшов лотерейний білет на 1 мільйон доларів / Скриншот CBS News

Лія Роуз Фієга є постійною клієнткою цього магазину, а тому власники знали, чий то був білет. Абхі Шах поїхав до жінки на роботу.

Абхі зайшов до мого кабінету і сказав: "Мої мама і тато хотіли б вас бачити". Я відповіла, що працюю, але він наполягав. Тож я пішла, і саме тоді вони мені сказали. Я не могла у це повірити. Я плакала і обіймала їх,

– розповіла щасливиця.

За продаж виграшного квитка магазин отримає бонус у розмірі 10 тисяч доларів. Крім того, Лія Розу Фієга віддала власникам Lucky Stop частину свого виграшу. Решту грошей вона відкладе на пенсію.