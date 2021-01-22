Мешканка Торонто, що у Канаді, виграла 60 мільйонів канадських доларів у лотерею. Правильні цифри побачив уві сні її чоловік.

57-річна Ден Праватудом зірвала джекпот у лотереї Lotto Max і отримала десятки мільйонів доларів. Комбінація цифр, яка стала виграшною, колись приснилася її чоловікові, повідомляє Global News.

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Жінка грає в лотерею вже 20 років поспіль, і щоразу використовує одну й ту ж саму комбінацію, яка приснилася її чоловікові. Попри те, що багато років перемогти не вдавалося, вона не втрачала надії, і врешті-решт виграла джек-пот у розмірі 60 мільйонів канадських доларів (47,5 мільйонів американських доларів або 1,3 мільярда гривень).

Щоб стати мільйонеркою, Ден навіть не довелося купувати лотерейний білет. Вона отримала його безкоштовно – у подарунок за участь у попередньому розіграші.

Я була у захваті від щастя, я так плакала,

– поділилася Ден Праватудом



Щаслива мільйонерка Ден Праватудом / Фото OLG

У жінки вже є плани на отримані гроші. Насамперед вона буде більше допомагати своїм дітям. Також Ден хоче придбати будинок, а коли вщухне пандемія – подорожувати світом.