Жительница Торонто, что в Канаде, выиграла 60 миллионов канадских долларов в лотерею. Правильные цифры увидел во сне ее муж.

57-летняя Дэн Праватудом сорвала джекпот в лотерее Lotto Max и получила десятки миллионов долларов. Комбинация цифр, которая стала выигрышной, когда-то приснилась ее мужу, сообщает Global News.

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Женщина играет в лотерею уже 20 лет подряд, и каждый раз использует одну и ту же комбинацию, которая приснилась ее мужу. Несмотря на то, что много лет победить не удавалось, она не теряла надежды, и в конце концов выиграла джек-пот в размере 60 миллионов канадских долларов (47,5 миллиона долларов США или 1,3 миллиарда гривен).

Чтобы стать миллионершей, Дэн даже не пришлось покупать лотерейный билет. Она получила его бесплатно – в подарок за участие в предыдущем розыгрыше.

Я была в восторге от счастья, я так плакала,

– поделилась Дэн Праватудом



Счастливая миллионерша Дэн Праватудом / Фото OLG

У женщины уже есть планы на полученные деньги. Прежде всего, она будет больше помогать своим детям. Также Дэн хочет приобрести дом, а когда утихнет пандемия – путешествовать по миру.