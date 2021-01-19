Миллион долларов на Рождество: американец получил в подарок лотерейный билет и сорвал джекпот
Победа в праздничной игре подарила мужчине лотерейный билет, который оказался выигрышным. Как тут не поверить в рождественское чудо?
Тайлер Фицджеральд, который живет в Вирджинии, США, провел рождественские праздники не только весело, но и продуктивно. Он получил в подарок лотерейный билет, который впоследствии принес ему джекпот – миллион долларов, сообщает UPI.
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Мужчина праздновал Рождество в семейном кругу, и в один день они играли в популярную американскую игру "Найди мусор". По ее правилам игроки должны находить загаданные предметы, а побеждает тот, кто сделает это быстрее других. Мама Тайлера подготовила для участников приз – лотерейный билет, и загадала им отыскать определенную игрушку на рождественской елке. Первым с этой задачей справился ее сын.
Тайлер Фицджеральд получил миллион долларов на Рождество / Фото Virginia Lottery
Полученный билет оказался выигрышным и принес мужчине джекпот –миллион долларов (более 28 миллионов гривен). Тайлер признался, что даже не надеялся на победу, ведь ему никогда не везло в таких вещах. Он не мог поверить в свою удачу, пока не получил выигрыш. Теперь ему осталось решить, как потратить свой джекпот.
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