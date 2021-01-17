Несмотря на то, что Седзи Моримото имеет ученую степень и ранее работал в издательстве, он покинул это дело, чтобы зарабатывать более легким способом. Как ни странно, ему удалось, ведь люди действительно платят ему за то, что он ничего не делает.

37-летний житель Токио Седзи Моримото занимается тем, что "сдает себя в аренду". Незнакомцы платят ему за то, что он составляет им компанию – ест, пьет и иногда отвечает на вопросы. Желающих воспользоваться его услугами настолько много, что ему удалось не только содержать семью, но и сколотить приличное состояние, сообщает The Independent.

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Летом 2018 Седзи Моримото опубликовал в своем аккаунте в Twitter сообщение, в котором впервые предложил свои услуги.

Я сдам себя в аренду как человек, который ничего не делает. Вам трудно самостоятельно зайти в магазин? Вам не хватает игрока в команде? Вам нужен кто-то, кто придержит для вас место? Я не могу делать ничего, кроме простых действий,

– написал японец в Twitter.

Сначала он делал все это бесплатно или за символическую сумму, но со временем спрос на время в компании мужчины вырос настолько, что ему пришлось ввести фиксированную оплату. Сейчас, чтобы арендовать присутствие Седзи Моримото придется заплатить 10 тысяч иен (96 долларов или 2 700 гривен), а также покрыть расходы на транспорт и питание. За день японец встречается с 4-мя клиентами, а за все время своей работы Моримото "обслужил" более 3 тысяч человек и заработал более 30 миллионов иен (289 тысяч долларов или 8 миллионов гривен).



Седзи Моримото / Фото з Twitter

Седзи рассказал, что его нанимали обедать, позировать для фото в Instagram, сопровождать кого-то, чтобы подать на развод, ловить бабочек в парке, выслушивать проблемы и просто общаться. Один человек описывал совершенное им убийство, а другой пожелал, чтобы Моримото забрал его из больницы и отвез туда, где он пытался совершить самоубийство.

Я не друг и не знакомый. Я свободен от раздражающих вещей, которые связаны с отношениями, но я могу облегчить людям чувство одиночества,

– рассказал Сёдзи Моримото.

Японец зарабатывает на жизнь, продавая свою компанию, уже более 2 лет. За это время он покинул работу в издательстве, опубликовал книги о своем карьерный выборе, вдохновил на создание телевизионной драмы и собрал 270 тысяч подписчиков в Twitter.



Японец зарабатывает на том, что "сдает себя в аренду" / Фото с Twitter

Клиенты мужчины хорошо отзываются о нем в интернете. К примеру, вот что они пишут: "Я рад, что смог прогуляться с кем-то, сохраняя удобное расстояние. Нам не нужно было говорить, но мы могли бы, если бы захотели", "Я не хотел идти в больницу, но пошел, потому что он пошел со мной".