Попри те, що Сьодзі Морімото має науковий ступінь та раніше працював у видавництві, він покинув цю справу, щоб заробляти легшим способом. Як не дивно, йому вдалося, адже люди справді платять йому за те, що він нічого не робить.

37-річний мешканець Токіо Сьодзі Морімото займається тим, що "здає себе в оренду". Незнайомці платять йому за те, що він складає їм компанію – їсть, п'є та іноді відповідає на запитання. Охочих скористатися його послугами настільки багато, що йому вдалося не лише утримувати сім'ю, а й сколотити пристойні статки, повідомляє The Independent.

Читайте також: Дивитися Netflix, їсти піцу і заробляти: вакансія мрії для професійного серіаломана – деталі

Влітку 2018 року Сьодзі Морімото опублікував у своєму акаунті в Twitter допис, у якому вперше запропонував свої послуги.

Я здам себе в оренду як людина, яка нічого не робить. Вам важко самостійно зайти до магазину? Вам бракує гравця у команді? Вам потрібен хтось, хто притримає для вас місце? Я не можу робити нічого, крім простих дій,

– написав японець у Twitter.

Спершу він робив усе це безкоштовно або за символічну суму, але з часом попит на час у компанії чоловіка став таким великим, що йому довелось ввести фіксовану оплату. Наразі, щоб орендувати присутність Сьодзі Морімото доведеться заплатити 10 тисяч єн (96 доларів або 2 700 гривень), а також покрити витрати на транспорт та харчування. За день японець зустрічається з 4-ма клієнтами, а загалом за увесь час своєї роботи Морімото "обслужив" понад 3 тисячі людей і заробив понад 30 мільйонів єн (289 тисяч доларів або 8 мільйонів гривень).



Сьодзі Морімото / Фото з Twitter

Сьодзі розповів, що його наймали обідати, позувати для фото в Instagram, супроводжувати когось, щоб подати на розлучення, ловити метеликів у парку, вислуховувати проблеми та просто спілкуватися. Один чоловік описував скоєне ним вбивство, а інший побажав, щоб Морімото забрав його з лікарні та відвіз туди, де він намагався скоїти самогубство.

Я не друг і не знайомий. Я вільний від дратівливих речей, які пов'язані зі стосунками, але я можу полегшити людям відчуття самотності,

– розповів Сьодзі Морімото.

Японець заробляє на життя, продаючи свою компанію, уже більше, ніж 2 роки. За цей час він покинув роботу у видавництві, опублікував книги про свій кар'єрний вибір, надихнув на створення телевізійної драми та назбирав 270 тисяч підписників у Twitter.



Японець заробляє на тому, що "здає себе в оренду" / Фото з Twitter

Клієнти чоловіка добре відгукуються про нього в інтернеті. До прикладу, ось що вони пишуть: "Я радий, що зміг прогулятися з кимось, зберігаючи зручну відстань. Нам не потрібно було розмовляти, але ми могли б, якби захотіли", "Я не хотів йти до лікарні, але пішов, тому що він пішов зі мною".