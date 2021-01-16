Провести день у ліжку зі смачнющою піцою та улюбленими серіалами на Netflix – здається, саме так виглядає ідеальний вихідний день. А що ви скажете, коли дізнаєтеся, що за це можна отримувати зарплату?

На американському сайті Bonus Finder з'явилася нова вакансія – "професійний переглядач". У його обов'язки входить дивитися серіали на Netflix та їсти піцу. За це обраному кандидату ще й заплатять 500 доларів (майже 14 тисяч гривень), повідомляють Розваги 24.

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Що може бути кращим способом відзначити Національний день піци 9 лютого, ніж отримати зарплату за те, щоб розслабитися, насолодитися якісною піцою та онлайн-розвагами,

– написали адміністратори сайту в описі до вакансії.

Щасливчику, який отримає цю роботу мрії, потрібно буде переглянути по 3 серії із популярних серіалів Netflix:

"Хід Королеви";

"Бріджертони";

"Люпін";

"Імперія гламуру";

"Нічний сталкер: Полювання на серійного вбивцю";

"Кобра Кай";

"Пережити смерть";

"Озарк";

"Вірджин-Рівер";

"Академія Амбрелла";

"Ретчед";

"Під палубою".

Після перегляду серіалів потрібно оцінити їх за сюжетом, якістю акторської гри та іншими критеріями. Крім того, оцінити доведеться й піцу, а саме її зовнішній вигляд, текстуру, смак і співвідношення ціни та якості.

Щоб взяти участь у відборі на вакансію "професійного переглядача" потрібно залишити свою заявку на сайті Bonus Finder.