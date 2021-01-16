Дивитися Netflix, їсти піцу і заробляти: вакансія мрії для професійного серіаломана – деталі
Провести день у ліжку зі смачнющою піцою та улюбленими серіалами на Netflix – здається, саме так виглядає ідеальний вихідний день. А що ви скажете, коли дізнаєтеся, що за це можна отримувати зарплату?
На американському сайті Bonus Finder з'явилася нова вакансія – "професійний переглядач". У його обов'язки входить дивитися серіали на Netflix та їсти піцу. За це обраному кандидату ще й заплатять 500 доларів (майже 14 тисяч гривень), повідомляють Розваги 24.
Читайте також: Американець повторив комбінацію з фільму та став мільйонером: цікава історія
Що може бути кращим способом відзначити Національний день піци 9 лютого, ніж отримати зарплату за те, щоб розслабитися, насолодитися якісною піцою та онлайн-розвагами,
– написали адміністратори сайту в описі до вакансії.
Щасливчику, який отримає цю роботу мрії, потрібно буде переглянути по 3 серії із популярних серіалів Netflix:
- "Хід Королеви";
- "Бріджертони";
- "Люпін";
- "Імперія гламуру";
- "Нічний сталкер: Полювання на серійного вбивцю";
- "Кобра Кай";
- "Пережити смерть";
- "Озарк";
- "Вірджин-Рівер";
- "Академія Амбрелла";
- "Ретчед";
- "Під палубою".
Після перегляду серіалів потрібно оцінити їх за сюжетом, якістю акторської гри та іншими критеріями. Крім того, оцінити доведеться й піцу, а саме її зовнішній вигляд, текстуру, смак і співвідношення ціни та якості.
Поділитися новиною