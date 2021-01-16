Провести день в постели с вкуснейшей пиццей и любимыми сериалами на Netflix – кажется, именно так выглядит идеальный выходной день. А что вы скажете, когда узнаете, что за это можно получать зарплату?

На американском сайте Bonus Finder появилась новая вакансия - "профессиональный браузер". В его обязанности входит смотреть сериалы Netflix и есть пиццу. За это выбранном кандидату еще и заплатят 500 долларов (почти 14 тысяч гривен), сообщают Развлечения 24.

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Что может быть лучшим способом отметить Национальный день пиццы 9 февраля, чем получить зарплату за то, чтобы расслабиться, насладиться качественной пиццей и онлайн-развлечениями,

– написали администраторы сайта в описании к вакансии.

Счастливчику, который получит эту работу мечты, нужно будет пересмотреть по 3 серии из популярных сериалов Netflix:

"Ход Королевы";

"Бриджертоны";

"Люпин";

"Империя гламура";

"Ночной Странник: Охота на серийного убийцу";

"Кобра Кай";

"Пережить смерть";

"Озарк";

"Вирджин-Ривер";

"Академия Амбрелла";

"Рэтчед";

"Под палубой".

После просмотра сериалов нужно оценить их по сюжету, качеству актерской игры и другим критериям. Кроме того, оценить придется и пиццу, а именно ее внешний вид, текстуру, вкус и соотношение цены и качества.