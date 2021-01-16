Смотреть Netflix, есть пиццу и зарабатывать: вакансия мечты для профессионального сериаломана
Провести день в постели с вкуснейшей пиццей и любимыми сериалами на Netflix – кажется, именно так выглядит идеальный выходной день. А что вы скажете, когда узнаете, что за это можно получать зарплату?
На американском сайте Bonus Finder появилась новая вакансия - "профессиональный браузер". В его обязанности входит смотреть сериалы Netflix и есть пиццу. За это выбранном кандидату еще и заплатят 500 долларов (почти 14 тысяч гривен), сообщают Развлечения 24.
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Что может быть лучшим способом отметить Национальный день пиццы 9 февраля, чем получить зарплату за то, чтобы расслабиться, насладиться качественной пиццей и онлайн-развлечениями,
– написали администраторы сайта в описании к вакансии.
Счастливчику, который получит эту работу мечты, нужно будет пересмотреть по 3 серии из популярных сериалов Netflix:
- "Ход Королевы";
- "Бриджертоны";
- "Люпин";
- "Империя гламура";
- "Ночной Странник: Охота на серийного убийцу";
- "Кобра Кай";
- "Пережить смерть";
- "Озарк";
- "Вирджин-Ривер";
- "Академия Амбрелла";
- "Рэтчед";
- "Под палубой".
После просмотра сериалов нужно оценить их по сюжету, качеству актерской игры и другим критериям. Кроме того, оценить придется и пиццу, а именно ее внешний вид, текстуру, вкус и соотношение цены и качества.
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