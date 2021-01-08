Этот случай доказывает, что просмотр фильмов – вовсе не пустая трата времени. Ведь благодаря этому можно существенно разбогатеть.

Американец из Принстона, пожелавший оставить свое имя в тайне, выиграл в лотерею благодаря комбинации из фильма, сообщает WHAS-11.

Читайте также: Американка с самыми длинными ногтями в мире хочет продать их за бешеные деньги: детали и фото

26 декабря мужчина по привычке приобрел лотерейный билет, и выбрал числа, которые использовал уже несколько раз. Интересно, что эту комбинацию он не выдумал, а увидел в фильме, в котором главный герой сорвал джекпот. Но название фильма игрок, к сожалению, не указал.



Счастливая комбинация / Фото Kentucky Lottery

Оказалось, что судьба сделала мужчине щедрый рождественский подарок, ведь билет оказался выигрышным и принес ему 2 миллиона долларов (более 56,5 миллиона гривен). Но после уплаты налогов, мужчине выплатили 1,4 миллиона долларов (почти 40 миллионов гривен). Счастливчик не расстраивается из-за такой ​​большой разницы, ведь полученной суммы ему будет достаточно, чтобы наконец выйти на пенсию и жить в свое удовольствие.