Американец повторил комбинацию из фильма и стал миллионером: интересная история
Этот случай доказывает, что просмотр фильмов – вовсе не пустая трата времени. Ведь благодаря этому можно существенно разбогатеть.
Американец из Принстона, пожелавший оставить свое имя в тайне, выиграл в лотерею благодаря комбинации из фильма, сообщает WHAS-11.
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26 декабря мужчина по привычке приобрел лотерейный билет, и выбрал числа, которые использовал уже несколько раз. Интересно, что эту комбинацию он не выдумал, а увидел в фильме, в котором главный герой сорвал джекпот. Но название фильма игрок, к сожалению, не указал.
Счастливая комбинация / Фото Kentucky Lottery
Оказалось, что судьба сделала мужчине щедрый рождественский подарок, ведь билет оказался выигрышным и принес ему 2 миллиона долларов (более 56,5 миллиона гривен). Но после уплаты налогов, мужчине выплатили 1,4 миллиона долларов (почти 40 миллионов гривен). Счастливчик не расстраивается из-за такой большой разницы, ведь полученной суммы ему будет достаточно, чтобы наконец выйти на пенсию и жить в свое удовольствие.
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