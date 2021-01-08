Цей випадок доводить, що перегляд фільмів – зовсім не пуста трата часу. Адже завдяки цьому можна неабияк розбагатіти.

Американець з Принстона, який побажав залишити своє ім'я в таємниці, виграв у лотерею завдяки комбінації з фільму, повідомляє WHAS-11.

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26 грудня чоловік за звичкою придбав лотерейний білет, і обрав числа, які використовував уже декілька разів. Цікаво, що цю комбінацію він не вигадав, а побачив у фільмі, у якому головний герой зірвав джекпот. Але назву фільму гравець, на жаль, не вказав.



Щаслива комбінація / Фото Kentucky Lottery

Виявилося, що доля зробила чоловікові щедрий різдвяний подарунок, адже білет виявився виграшним і приніс йому 2 мільйони доларів (понад 56,5 мільйона гривень). Але після сплати податків, чоловікові виплатили 1,4 мільйона доларів (майже 40 мільйонів гривень). Щасливчик не зважає на таку велику різницю, адже отриманої суми йому буде достатньо, щоб нарешті вийти на пенсію та жити у своє задоволення.