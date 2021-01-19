Перемога у святковій грі подарувала чоловікові лотерейний білет, який виявився виграшним. Як тут не повірити у різдвяне диво?

Тайлер Фіцджеральд, що мешкає у Вірджинії, США, провів різдвяні свята не лише весело, але й продуктивно. Він отримав у подарунок лотерейний білет, який згодом приніс йому джекпот – мільйон доларів, повідомляє UPI.

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Чоловік святкував Різдво у родинному колі, і одного дня вони грали у популярну американську гру "Знайди сміття". За її правилами гравці повинні знаходити загадані предмети, а перемагає той, хто зробить це швидше за інших. Мама Тайлера підготувала для учасників приз – лотерейний білет, і загадала їм відшукати певну іграшку на різдвяній ялинці. Першим із цим завданням впорався її син.



Тайлер Фіцджеральд отримав мільйон доларів на Різдво / Фото Virginia Lottery

Отриманий білет виявився виграшним і приніс чоловікові джекпот – мільйон доларів (понад 28 мільйонів гривень). Тайлер зізнався, що навіть не сподівався на перемогу, адже йому ніколи не щастило у таких речах. Він не міг повірити у свою фортуну, аж поки не отримав виграш. Тепер йому залишилося вирішити, як витратити свій джекпот.