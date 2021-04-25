Американка зі штату Мериленд виграла у лотерею півмільйона доларів. Білет миттєвої лотереї подарував їй брат, який згадав про день народження сестри вже через кілька днів після свята.

Елізабет Кокер-Ннам прийняла запізнілий подарунок і відклала його на якийсь час. Кілька тижнів потому вона розмовляла із братом по телефону, і згадала про білет. Вона стерла захисне поле і побачила шокуючу суму виграшу – 500 тисяч доларів (понад 14 мільйонів гривень).

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Я кричала! Він кричав! Ми обоє кричали,

– розповіла Елізабет про свої емоції.

Брат пішов отримувати приз разом із Елізабет. Він сказав, що був приголомшений такою новиною. Чоловік зізнався, що якби він знав, що білет принесе такий великий виграш, обов'язково залишив би його собі.



Жінка отримала виграшний білет на день народження / Фото Virginia Lottery

Переможниця не розповіла, як витратить отримані гроші. Але вона пообіцяла братові, що також зробить йому незабутній подарунок на день народження.