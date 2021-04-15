80-річний Деніс Фосвітт з Великої Британії щотижня брав участь у лотереї, і вказував у білетах дати народження своїх рідних. Але одного разу він забув вдома окуляри та вирішив покластися на удачу. Чоловік придбав білет з випадковими числами і не помилився.

Пенсіонер каже, що це виявилося одним із найкращих його рішень, адже він виграв 116 тисяч фунтів стерлінгів (4,4 мільйона гривень). 6 чисел з його білету EuroMillions співпали з виграшною комбінацією.

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Я зрозумів, що забув окуляри, і намагався обрати свої звичні номери, але просто не зміг. Тоді я попросив жінку за прилавком дати мені білет з випадковими числами,

– розповів чоловік.

Також Деніс Фосвітт додав, що у нього було передчуття перемоги. Ввечері він прийшов додому та сказав свої дружині Енн, що відчуває, що вони отримають великий виграш. Так і сталося.

Наступного ранку вони дізналися про те, що виграли тисячі фунтів стерлінгів, та були шоковані. Вони хотіли відсвяткувати, але з огляду на вік та стан здоров'я відмовилися від шампанського. Деніс випив краплю віскі, а Енн – трішки хересу. Проте, вони планують влаштувати велику сімейну вечірку, коли "цей жахливий Covid піде, і стане безпечно".



Щасливі переможці Деніс та Енн Фосвітт / Фото Camelot Group

Подружжя вже почало планувати, як витратити свій виграш. Містер Фосвітт хоче зайнятися ремонтом будинку і благоустроєм саду, а також купити новий телевізор. Його дружина вже придивляється до нової електричної плити та зручного матрацу. Проте, більшу частину отриманих грошей вони витратять на свою родину – дітей та онуків.

"Ми можемо потішити себе деякими приємними речами, але найголовніше для нас – багато дати нашим рідним. Ці гроші допоможуть їм значно більше, ніж нам", – розповіли пенсіонери.