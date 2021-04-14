У лютому 2021 року одна з найбільших брокерських компаній у США Charles Schwab випадково перевела на рахунок Келін Спадоні з Луїзіани 1,2 мільйона доларів. Жінка одразу ж розпочала їх витрачати та робити дорогі покупки. Щоправда, раділа вона недовго – нещодавно її звільнили з роботи та арештували.

Компанія мала перерахувати Келін Спадоні 82 долари (2300 гривень), проте через збій програмного забезпечення на її рахунок поступило 1 205 619 доларів (33,6 мільйона гривень). У Charles Schwab помилку виявили швидко, та вже наступного дня спробували повернути гроші назад. Проте, за цей час жінка встигла витратити чверть усієї суми.

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Коли зв'язатися з Келін не вдалося, брокерська компанія звернулася за допомогою до поліції. Правоохоронці з'ясували, що жінка одразу ж перевела частину грошей на інший рахунок та витратила їх на покупку будинку та позашляховика Hyundai Genesis. Близько місяця вона ігнорувала усі дзвінки, повідомлення та електронні дзвінки.

Я думаю, що більшість людей розуміють, скільки грошей у них на банківських рахунках. І коли ви очікуєте отримати 80 доларів, а отримуєте 1,2 мільйона, ви мусите запідозрити, що тут щось не так,

– прокоментував інцидент представник офісу шерифа Джейсон Ріварде.

7 квітня Келін Спадоні заарештували за звинуваченням у шахрайстві та крадіжці. Того ж дня її звільнили з роботи. Вона працювала диспетчером служби спасіння. Згодом її звільнили під заставу у розмірі 150 тисяч доларів (4,1 мільйона гривень). Більшу частину помилково перерахованих коштів вдалося повернути.

Представники Charles Schwab запевнили, що компанія контролює ситуацію та співпрацює з владою і правоохоронними органами, намагаючись розв'язати цю проблему до кінця. Проте, від детальних коментарів вони утримуються.