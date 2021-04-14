В феврале 2021 года одна из крупнейших брокерских компаний в США Charles Schwab случайно перевела на счет Келин Спадони из Луизианы 1,2 миллиона долларов. Женщина сразу же начала их тратить и делать дорогие покупки. Правда, радовалась она недолго –недавно ее уволили с работы и арестовали.

Компания должна была перечислить Келин Спадони 82 доллара (2300 гривен), однако из-за сбоя программного обеспечения на ее счет поступило 1 205 619 долларов (33,6 миллиона гривен). В Charles Schwab ошибку обнаружили быстро, и уже на следующий день попытались вернуть деньги обратно. Однако, за это время женщина успела потратить четверть всей суммы.

Это интересно 42 тысячи долларов: женщина нашла деньги в одежде из секонд-хенда

Когда связаться с Келин не удалось, брокерская компания обратилась за помощью в полицию. Правоохранители выяснили, что женщина сразу же перевела часть денег на другой счет и потратила их на покупку дома и внедорожника Hyundai Genesis. Около месяца она игнорировала все звонки, сообщения и электронные звонки.

Я думаю, что большинство людей понимают, сколько денег у них на банковских счетах. И когда вы ожидаете получить 80 долларов, а получаете 1,2 миллиона, вы должны заподозрить, что что-то не так,

– прокомментировал инцидент представитель офиса шерифа Джейсон Ривард.

7 апреля Келин Спадони арестовали по обвинению в мошенничестве и краже. В тот же день ее уволили. Она работала диспетчером службы спасения. Впоследствии ее освободили под залог в размере 150 тысяч долларов (4,1 миллиона гривен). Большую часть ошибочно перечисленных средств удалось вернуть.

Представители Charles Schwab заверили, что компания контролирует ситуацию и сотрудничает с властями и правоохранительными органами, пытаясь решить эту проблему до конца. Однако, от подробных комментариев они воздерживаются.