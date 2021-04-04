Андреа Лессинг работает в благотворительном комиссионном магазине в штате Оклахома. Жители города жертвуют туда свою одежду, которую уже не носят. В магазине ее продают, а деньги отдают на благотворительность.

Работникам приходится ежедневно перебирать много вещей, чтобы подготовить их к продаже. Однажды, во время этого процесса, Андреа обнаружила неожиданную находку – целую кучу денег.

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Женщина взяла в руки 2 свитера, которые были завернуты вместе. Между ними она увидела много конвертов, в середине каждого из которых была 100-долларовая купюра. Сначала, Андреа подумала, что это, конечно же, подделка. Но после проверки оказалось, что купюры настоящие – всего там было 42 тысячи долларов (1,1 миллиона гривен).

Среди конвертов были и документы, которые позволили администрации магазина разыскать владельца денег и вернуть их. Такое бывает очень редко. Администратор магазина рассказал, что когда они находят среди одежды деньги или вещи, которые нужно было бы вернуть – разыскать того, кому они принадлежат, практически невозможно.



Андреа Лессинг нашла деньги в старой одежде и вернула их владельцам / Скриншот KFOR

Андреа признается, что на минуту у нее мелькнула мысль о том, что можно оставить деньги себе. Но она быстро опомнилась, и сообщила своему руководству и владельцам забытых денег о находке. Она обьясняет свой поступок тем, что верит в карму.

У меня есть дочь, и я очень ее люблю. Я не могу ею рисковать, потому что знаю, что когда ты делаешь что-то хорошее, добро обязательно к тебе вернется. И наоборот,

– рассказала Андреа Лессинг.

Эта мысль была верной. Когда настоящие владельцы денег вернулись в магазин, они дали Андреа 1000 долларов (28 тысяч гривен) вознаграждения за ее честность и справедливость. Женщина планирует потратить их на день рождения своей 6-летней дочери.