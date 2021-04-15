80-летний Денис Фосвитт из Великобритании еженедельно принимал участие в лотерее, и указывал в билетах даты рождения своих родных. Но однажды он забыл дома очки и решил положиться на удачу. Мужчина приобрел билет со случайными числами и не ошибся.

Пенсионер говорит, что это оказалось одним из лучших его решений, ведь он выиграл 116 тысяч фунтов стерлингов (4,4 миллиона гривен). 6 чисел из его билета EuroMillions совпали с выигрышной комбинацией.

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Я понял, что забыл очки, и пытался выбрать свои привычные номера, но просто не смог. Тогда я попросил женщину за прилавком дать мне билет со случайными числами,

– рассказал мужчина.

Также Денис Фосвитт добавил, что у него было предчувствие победы. Вечером он пришел домой и сказал своей жене Энн, что чувствует, что они получат большой выигрыш. Так и произошло.

На следующее утро они узнали о том, что выиграли тысячи фунтов стерлингов, и были шокированы. Они хотели отпраздновать, но учитывая возраст и состояние здоровья отказались от шампанского. Денис выпил каплю виски, а Энн – немного хереса. Однако, они планируют устроить большую семейный вечеринку, когда "этот ужасный Covid уйдет и станет безопасно".



Счастливые победители Денис и Энн Фосвитт / Фото Camelot Group

Супруги уже начали планировать, как потратить свой выигрыш. Мистер Фосвитт хочет заняться ремонтом дома и благоустройством сада, а также купить новый телевизор. Его жена уже присматривается к новой электрической плите и удобному матрасу. Однако, большую часть полученных денег они потратят на свою семью – детей и внуков.

"Мы можем побаловать себя некоторыми приятными вещами, но самое главное для нас – дать многое нашим родным. Эти деньги помогут им гораздо больше, чем нам", – рассказали пенсионеры.