Американка из штата Мэриленд выиграла в лотерею полмиллиона долларов. Билет мгновенной лотереи подарил ей брат, который вспомнил о дне рождения сестры уже через несколько дней после праздника.

Элизабет Кокер-Ннам приняла запоздалый подарок и отложила его на время. Несколько недель спустя она разговаривала с братом по телефону, и вспомнила о билете. Она стерла защитное поле и увидела шокирующую сумму выигрыша – 500 тысяч долларов (более 14000000 гривен).

На тему Британский пенсионер выиграл 116 тысяч фунтов стерлингов благодаря тому, что забыл дома очки

Я кричала! Он кричал! Мы оба кричали,

– рассказала Элизабет о своих эмоциях.

Брат пошел получать приз вместе с Элизабет. Он сказал, что был потрясен такой новостью. Мужчина признался, что если бы он знал, что билет принесет такой большой выигрыш, обязательно оставил бы его себе.



Женщина получила выигрышный билет на день рождения / Фото Virginia Lottery

Победительница не сказала, как потратит полученные деньги. Но она пообещала брату, что тоже сделает ему незабываемый подарок на день рождения.