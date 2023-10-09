Жінка витратила приблизно 630 доларів на великий таємничий піддон від Amazon і розпакувала всі посилки на камеру.

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Ешлі зауважила, що посилки не були підписані і вона не знала про те, що ж там всередині.

Єдиним описом цього було те, що це повернення Amazon і купа закритих пакеті. Я не знаю, що там може бути,

– повідомила жінка.

Що виявилося всередині

Ешлі відкривала пакунки разом з чоловіком. Вони оцінювали вартість кожного предмета. Всередині було достатньо різних предметів:

стельовий вентилятор,

ходунки,

шкіряний килимок,

пара ламп,

чохол для дивана з чотирьох предметів,

набір графинів для віскі,

два льодогенератори,

пляжна парасолька.

Частину з цих речей жінка може перепродати, адже вони в ідеальному стані і коштують немало. Мовиться про набір каструль і сковорідок, який, за їхніми оцінками, коштував би половину того, що заплатила Ешлі.

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Чи вдалося парі відбити кошти

Жінка зазначила, що вона повністю повернула свої гроші.

Цікаво! Подружжя підрахувало, що вартість усього, що вони отримали, становитиме 1875 доларів. Це набагато більше, ніж вони заплатили спочатку.

Раніше американський блогер також купив величезний піддон з товарами Amazon, від яких відмовилися покупці. Перші враження блогера були не надто оптимістичними, але потім його думка змінилася.