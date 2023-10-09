Жінка витратила приблизно 630 доларів на великий таємничий піддон від Amazon і розпакувала всі посилки на камеру.

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Ешлі зауважила, що посилки не були підписані і вона не знала про те, що ж там всередині.

Єдиним описом цього було те, що це повернення Amazon і купа закритих пакеті. Я не знаю, що там може бути,
– повідомила жінка.

Що виявилося всередині

Ешлі відкривала пакунки разом з чоловіком. Вони оцінювали вартість кожного предмета. Всередині було достатньо різних предметів:

  • стельовий вентилятор,
  • ходунки,
  • шкіряний килимок,
  • пара ламп,
  • чохол для дивана з чотирьох предметів,
  • набір графинів для віскі,
  • два льодогенератори,
  • пляжна парасолька.

Частину з цих речей жінка може перепродати, адже вони в ідеальному стані і коштують немало. Мовиться про набір каструль і сковорідок, який, за їхніми оцінками, коштував би половину того, що заплатила Ешлі.

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Чи вдалося парі відбити кошти

Жінка зазначила, що вона повністю повернула свої гроші.

Раніше американський блогер також купив величезний піддон з товарами Amazon, від яких відмовилися покупці. Перші враження блогера були не надто оптимістичними, але потім його думка змінилася.