Історія пошуку персня вражає. Чоловік розповів, що востаннє він бачив його у 1984 році у Мічигані.

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Саме тоді він передав його своїй тітці на зберігання. Однак жінка тяжко захворіла і контакти з неї було втрачено. сім'я довгі роки шукала перстень, але все марно.

Як і де вдалося знайти перстень

Чоловік сказав, що вже втратив надію знайти перстень. Але неочікувано на початку цього року жінка з Північної Кароліни Маргарет Ленглі купила ювелірні вироби у подруги та помітила, що на персні було вигравірувано ім'я.

Ленглі опублікував фотографії каблучки в групі Berrien Springs у фейсбуці, і незабаром Літ отримав текстове повідомлення від друга із запитанням, чи є він власником каблучки. Літ зв'язалася з Ленджелі, і незабаром вона надсилала йому каблучку. Подорож персня по пересіченій місцевості залишається таємницею, але Літ сказав, що дуже радий отримати його назад.

Знаєте, це було майже як у перший день, коли я його отримав

– сказав Джон Літ.

Раніше ми писали, як чоловік зміг знайти свою справжню родину через 42 роки. З'ясувалося, що чоловіка викрали ще в дитинстві у Чилі.