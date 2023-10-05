Хосе Луїс Санс, який став міським головою у травні 2023 року, підкреслив, що мерія планує розглянути та ухвалити відповідний законопроєкт.

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Влада обіцяє запровадити заборони

За словами політика, анонсований ним закон заборонить здійснювати "непристойні дії" на вулицях міста. Мовиться зокрема про появу в громадських місцях в одній лише спідній білизні.

Під заборону також потраплять:

костюми, що містять сексистські елементи або послання;

костюми, які можуть порушити моральну або сексуальну недоторканність іншої людини;

вчинення або підбурювання до вчинення дій, що порушують сексуальну свободу;

вчинення непристойних ексгібіціоністських дій.

Зверніть увагу! Порушників каратимуть штрафом, однак його сума наразі невідома. Втім, до прикладу, в іншому іспанському місті, Малазі, за появу на вулиці в спідній білизні або з надувною лялькою треба сплатити 750 євро.

Все це – через обурення місцевих

Санс підкреслив, що влаштувати вечірку перед весіллям у Севільї може будь-хто. Втім, наполягає він, місто "взагалі не зацікавлене" у тому виді туризму, який такі святкування приносять місту.

Ми не схвалюємо, коли тут з'являються групи людей, одягнених як завгодно, з духовими оркестрами за спиною. Це турбує багатьох жителів Севільї,

– заявив мер.

Й наголосив, що мовиться особливо про історичний центр міста. Зазначимо, що така радикальна ініціатива з'явилася не просто так – на таких туристів масово скаржаться місцеві жителі.

У коментарі радіостанції Antena 3, один із жителів Севільї назвав "ганебним" те, що відбувається інколи під час парубоцьких вечірок. Мовляв, інколи люди приходять на них оголеними, тож "можна побачити буквально все". Водночас консервативне видання ABC підкреслило, що дії певних гостей міста "викликають огиду, особливо в літніх людей".