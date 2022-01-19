В цей небезпечний для життя момент, поки авто занурювалося під лід, жінка вилізла на його дах і почала спокійно себе фотографувати. Будьмо відверті – вона обрала не найкращий час для селфі.

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На щастя поруч були місцеві жителі, які швидко зреагували. Один з чоловіків приніс мотузку та байдарку, за допомогою яких і врятували горе-водійку. Вона була врятована вчасно – адже її авто майже повністю пішло під воду. Коли жінку запитали, навіщо вона це зробила, у відповідь почули: "Я просто розважаюся. І я б точно зробила це знову."

Жінка спокійно робила селфі на даху своєї машини, поки та провалювалася під лід / Фото скриншот з відео

Водійку вчасно врятували / Фото скриншот з відео

Авто повністю пішло під воду / Фото скриншот з твітеру

На місце події прибула поліція та медики, щоб надати канадці допомогу, проте вона від неї відмовилась.

У цій частині річки тонкий лід у порівнянні з іншими ділянками. На щастя, ніхто не постраждав, і місцеві жителі виконали дивовижну роботу, рятуючи водійку за допомогою байдарки,

– написала поліція Оттави у своєму твітері.

Автомобіль залишився в річці, і поліція попередила, що він "може становити небезпеку для роззяв, які ризикують вийти на лід". Згодом водійці було пред'явлено звинувачення в небезпечній експлуатації транспортного засобу відповідно до Кримінального кодексу Канади.