Але майже з кожним може статися ситуація, коли вибіг в магазин або сів у транспорт, і виявилося, що раптом немає маски. Що робити в такому випадку?

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Розваги 24 зібрали кумедну добірку винахідників, які не розгубилися, не здалися і знайшли вихід із ситуації. А можливо, це свого роду протест, або навіть і самовираження.

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж

Найбезглуздіші речі, які люди використовують замість масок / Фото із соцмереж