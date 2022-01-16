Задоволення від процесу виростає в рази, коли на робочому місці можна не лише плідно попрацювати, а й посміятися та розважитися. Це чудово знають автори фото з нашої добірки, яким невимовно пощастило з колегами – вони ходять на роботу, як на свято.

Це цікаво Приємне з корисним: 15 кумедних фото людей, які розважилися у музеї та підкорили мережу

"Цьогоріч у нас був конкурс на найкращий різдвяний декор дверей до кабінету"

Фото Reddit / R4D4R_MM

"У майстерні з ремонту комп'ютерів"

Фото Reddit / gerclar

"Наш колега пішов у відпустку, а тим часом ми "оновили" його місце"

Фото Reddit / Kaerval

"Хтось приніс це в офіс"

Фото Reddit / pasciiii

"Я працюю в фотомагазині в Норвегії. Це наша різдвяна листівка"

Фото Reddit / TheTigon

"Єдиний спосіб посипати дороги сіллю"

Фото Reddit / mickyo25

"Справжня співбесіда у нашому офісі. Ми дуже серйозно ставимося до Геловіну"

Фото Reddit / emkay28

"Наш офісний павук Герман має власну табличку з іменем"

Фото Reddit / handy_dandy_andy

"Це Шарлін. Вона співробітниця Walmart і фотографується з різними товарами для сторінки магазину у фейсбуці. Шарлін дивовижна"

Фото з фейсбуку Walmart North East

"Сестра моєї дружини веганка. Ось який сюрприз на день народження зробили їй колеги"

Фото Reddit / TheeJoCanadian