Удовольствие от процесса растет в разы, когда на рабочем месте можно не только плодотворно поработать, но и посмеяться и развлечься. Это прекрасно знают авторы фото из нашей подборки, которым невероятно повезло с коллегами – они ходят на работу, как на праздник.
Это интересно Приятное с полезным: 15 забавных фото людей, которые развлеклись в музее и покорили сеть
"В этом году у нас был конкурс на лучший рождественский декор двери в кабинет"
Фото Reddit / R4D4R_MM
"В мастерской по ремонту компьютеров"
Фото Reddit / Gerclar
"Наш коллега ушел в отпуск, а тем временем мы "обновили" его место"
Фото Reddit / Kaerval
"Кто-то принес это в офис"
Фото Reddit / pasciiii
"Я работаю в фотомагазине в Норвегии. Это наша рождественская открытка"
Фото Reddit / TheTigon
"Единственный способ посыпать дороги солью"
Фото Reddit / mickyo25
"Настоящее собеседование в нашем офисе. Мы очень серьезно относимся к Хэллоину"
Фото Reddit / emkay28
"У нашего офисного пауку Германа есть собственная табличка с именем"
Фото Reddit / handy_dandy_andy
"Это Шарлин. Она сотрудница Walmart и фотографируется с разными товарами для страницы магазина в фейсбуке. Шарлин удивительна"
Фото из фейсбука Walmart North East
"Сестра моей жены веганка. Вот какой сюрприз на день рождения преподнесли ей коллеги"
Фото Reddit / TheeJoCanadian