Удовольствие от процесса растет в разы, когда на рабочем месте можно не только плодотворно поработать, но и посмеяться и развлечься. Это прекрасно знают авторы фото из нашей подборки, которым невероятно повезло с коллегами – они ходят на работу, как на праздник.

Это интересно Приятное с полезным: 15 забавных фото людей, которые развлеклись в музее и покорили сеть

"В этом году у нас был конкурс на лучший рождественский декор двери в кабинет"

Фото Reddit / R4D4R_MM

"В мастерской по ремонту компьютеров"

Фото Reddit / Gerclar

"Наш коллега ушел в отпуск, а тем временем мы "обновили" его место"

Фото Reddit / Kaerval

"Кто-то принес это в офис"

Фото Reddit / pasciiii

"Я работаю в фотомагазине в Норвегии. Это наша рождественская открытка"

Фото Reddit / TheTigon

"Единственный способ посыпать дороги солью"

Фото Reddit / mickyo25

"Настоящее собеседование в нашем офисе. Мы очень серьезно относимся к Хэллоину"

Фото Reddit / emkay28

"У нашего офисного пауку Германа есть собственная табличка с именем"

Фото Reddit / handy_dandy_andy

"Это Шарлин. Она сотрудница Walmart и фотографируется с разными товарами для страницы магазина в фейсбуке. Шарлин удивительна"

Фото из фейсбука Walmart North East

"Сестра моей жены веганка. Вот какой сюрприз на день рождения преподнесли ей коллеги"