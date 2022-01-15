Герої нашої добірки поєднали приємне з корисним. Вони і дізналися багато нового та цікаво, і добряче розважилися. Не виключено, що так інформація засвоюється краще.

Це цікаво У країні ліліпутів: фотограф створює особливий крихітний світ з мініфігурок та буденних речей

"У Музеї мистецтва в Данії відвідувачам дозволяють подряпати Lamborghini"

Фото Reddit / Thomask124

"В Бангкокському музеї природничої історії T-Rex носить маску з динозаврами"

Фото Reddit / dr-jae

"Через це фото мене ледве не вигнали з Національного музею Філіппін"

Фото Reddit / Fellrunner

"Ось чому мене не пускають в музеї"

Фото Reddit / leotree

"У музеї сучасного мистецтва"

Фото Reddit / Gwizwold

"Ходив сьогодні до музею"

Фото Reddit / paypik

"Як хлопець моєї сестри милувався скульптурами в Метрополітен-музеї"

Фото Reddit / Lutchern

"Робив панорамне фото у музеї, і в результаті у цієї дівчини з'явилася чудова рука для селфі "

Фото Reddit / Strid3r21

"Дух Різдва у музеї"

Фото Reddit / Scooby359

"Я прийшов до галереї і залишив свій скейт збоку. Люди подумали, що це частина експозиції"

Фото з твітера dontknowdem

"Зводила дочку на виставку Ван Гога"

Фото Reddit / Ka_paw

"Моєму чоловікові дуже сподобався Музей науки"

Фото Reddit / rachelmaryl

"Сьогодні помітив це у Клівлендському природничому музеї"

Фото Reddit / hailtothkngbby

"Кевіне, що вони з тобою зробили?"

Фото Reddit / IamChicharon

"Доволі схоже"

Фото Reddit / alwaysshitting